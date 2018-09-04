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Мэнди

Мэнди

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.10.2018
 
Режиссер:
Панос Косматос
  
Актеры:
Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брэйк, Нед Деннехи, Ивайло Дмитров, Олуэн Фуэр
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
121 мин
  
Бюджет:
$6 000 000,00
  

Когда-то Рэд Миллер был лихим мужиком, которому лучше было не попадаться под горячую руку. Но красавица Мэнди смягчила сердце громилы. Они поженились и поселились в домике на краю леса, который Рэд специально построил для своей возлюбленной. Однажды в окрестностях объявилась свирепая секта под предводительством зловещего Иеремии. Мэнди приглянулась главарю гнусных сектантов, и он приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом всей жизни, не остается выбора. Теперь сектантов ждет месть — самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому уже нечего терять.

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