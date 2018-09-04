Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Панос Косматос

Актеры: Николас Кейдж, Андреа Райзборо, Лайнас Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брэйк, Нед Деннехи, Ивайло Дмитров, Олуэн Фуэр

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 121 мин

Бюджет: $6 000 000,00

Когда-то Рэд Миллер был лихим мужиком, которому лучше было не попадаться под горячую руку. Но красавица Мэнди смягчила сердце громилы. Они поженились и поселились в домике на краю леса, который Рэд специально построил для своей возлюбленной. Однажды в окрестностях объявилась свирепая секта под предводительством зловещего Иеремии. Мэнди приглянулась главарю гнусных сектантов, и он приказал ее похитить. Девушку накачали наркотиками и предали ритуальному сожжению. У Рэда, для которого Мэнди была смыслом всей жизни, не остается выбора. Теперь сектантов ждет месть — самая лютая и кровавая месть, на которую способен мужчина, которому уже нечего терять.