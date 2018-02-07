Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.02.2018

Режиссер: Олег Трофим

Актеры: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов

Жанр: мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 118 мин

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И, чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..