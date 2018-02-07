Лёд
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2018
Режиссер:
Олег Трофим
Актеры:
Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов
Жанр:
мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
118 мин
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И, чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..
Сегодня
|09:20
|Октябрь
|10:30
|Алмаз Синема
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Октябрь
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:10
|Киносити
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Синема Стар
|14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Химик (Ефремов)
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|16:05
|Октябрь
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Синема Стар
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:20
|Юность (Узловая)
|17:35
|Алмаз Синема
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Химик (Ефремов)
|19:30
|Синема Стар
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Алмаз Синема
|20:25
|Алмаз Синема
|20:30
|Киносити
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Октябрь
|21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:20
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:10
|Алмаз Синема
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
16 февраля, пятница
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
17 февраля, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|01:15
|Киносити
18 февраля, воскресенье
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:00
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|01:15
|Киносити
19 февраля, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:10
|Алмаз Синема
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
20 февраля, вторник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|19:30
|Алмаз Синема
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
21 февраля, среда
|10:10
|Киносити
|10:10
|Алмаз Синема
|11:10
|Киносити
|11:30
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Киносити
|14:00
|Синема Стар
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:10
|Киносити
|18:15
|Киносити
|18:30
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Алмаз Синема
|19:30
|Киносити
|20:35
|Киносити
|20:45
|Алмаз Синема
|21:50
|Киносити
|22:55
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
22 февраля, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:30
17:35
19:50
20:25
22:20
|Киносити
|
13:10
15:45
20:30
|Октябрь
|
09:20
11:40
16:05
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:10
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
18:00
18:50
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:50
|Синема Стар
|
14:40
16:30
19:30
|Химик (Ефремов)
|
15:15
19:15
|Юность (Узловая)
|
17:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
16 февраля, пятница
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
00:00
17 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
01:15
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
00:00
18 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
01:15
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
00:00
19 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
20 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
21 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
10:10
12:25
14:40
15:25
18:30
19:30
20:45
23:00
|Киносити
|
10:10
11:10
12:30
13:35
14:50
17:10
18:15
19:30
20:35
21:50
22:55
00:10
|Синема Стар
|
11:30
14:00
19:00
22 февраля, четверг
|Киносити
|
00:10