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Лёд

Лёд

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.02.2018
 
Режиссер:
Олег Трофим
  
Актеры:
Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Ксения Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов
  
Жанр:
мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И, чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..

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Сегодня
09:20 Октябрь
10:30 Алмаз Синема
10:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40 Октябрь
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 Синема Стар
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Химик (Ефремов)
15:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
16:05 Октябрь
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Синема Стар
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Юность (Узловая)
17:35 Алмаз Синема
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Стар
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50 Алмаз Синема
20:25 Алмаз Синема
20:30 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Октябрь
21:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Киносити
10:10 Алмаз Синема
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
16 февраля, пятница
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:00 Синема Стар
00:10 Киносити
17 февраля, суббота
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:00 Синема Стар
00:10 Киносити
01:15 Киносити
18 февраля, воскресенье
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:00 Синема Стар
00:10 Киносити
01:15 Киносити
19 февраля, понедельник
10:10 Киносити
10:10 Алмаз Синема
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:10 Киносити
20 февраля, вторник
10:10 Алмаз Синема
10:10 Киносити
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
19:30 Алмаз Синема
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:10 Киносити
21 февраля, среда
10:10 Киносити
10:10 Алмаз Синема
11:10 Киносити
11:30 Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Киносити
14:00 Синема Стар
14:40 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:25 Алмаз Синема
17:10 Киносити
18:15 Киносити
18:30 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:30 Алмаз Синема
19:30 Киносити
20:35 Киносити
20:45 Алмаз Синема
21:50 Киносити
22:55 Киносити
23:00 Алмаз Синема
00:10 Киносити
22 февраля, четверг
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