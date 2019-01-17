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Красивый мальчик

Красивый мальчик

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Феликс ван Грунинген
  
Актеры:
Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Кристиан Конвери, Окли Булл, Кейтлин Дивер, Эми Райан, Стефани Скотт, Джулиан Уоркс, Ке Лоуренс
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
120 мин
  
Сбор в мире:
$7 779 600,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,26
          
 

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растет в любящей семье, он отлично учится, ни в чем не нуждается. Развод родителей прошел спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребенок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

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