Красивый мальчик

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Феликс ван Грунинген

Актеры: Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Кристиан Конвери, Окли Булл, Кейтлин Дивер, Эми Райан, Стефани Скотт, Джулиан Уоркс, Ке Лоуренс

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 120 мин

Сбор в мире: $7 779 600,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,26

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растет в любящей семье, он отлично учится, ни в чем не нуждается. Развод родителей прошел спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребенок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.