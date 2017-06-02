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Королевство кривых зеркал

Королевство кривых зеркал

Страна:
СССР, 1963
 
Режиссер:
Александр Роу
  
Актеры:
Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская, Аркадий Цинман, Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Георгий Милляр
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,89
          
 

Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал…

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