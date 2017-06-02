Королевство кривых зеркал
Страна:
СССР, 1963
Режиссер:
Александр Роу
Актеры:
Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская, Аркадий Цинман, Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Георгий Милляр
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,89
Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал…
1 августа, вторник
|15:00
|Майский
2 августа, среда
|15:00
|Майский
3 августа, четверг
|15:00
|Майский
4 августа, пятница
|15:00
|Майский