Королевство кривых зеркал

Страна: СССР, 1963

Режиссер: Александр Роу

Актеры: Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Татьяна Барышева, Анатолий Кубацкий, Андрей Файт, Лидия Вертинская, Аркадий Цинман, Андрей Стапран, Иван Кузнецов, Георгий Милляр

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 75 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,89

Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну вместе со своим отражением — озорной девочкой Яло. Вдвоем им удается вызволить из тюрьмы мальчика Гурда и разрушить злые чары кривых зеркал…