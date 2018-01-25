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Короче

Короче

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.02.2018
 
Режиссер:
Александр Пэйн
  
Актеры:
Мэтт Дэймон, Кристофер Вальц, Кристен Уиг, Хонг Чау, Рольф Лассгорд, Ингьерд Эгеберг, Удо Кир, Серен Пильмарк, Джейн Ходишелл, Джейсон Судейкис
  
Жанр:
комедия, фантастика
  
Продолжительноcть:
135 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,63
          
 

 

Стесненный в средствах американец и его жена решают, что жить в крохотном теле будет легче и дешевле. Вместе с толпами добровольцев они направляются на процедуру уменьшения. К сожалению для мужчины, в последнюю минуту его жена передумает...

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13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:05 Синема Стар
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10:20 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, суббота
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, понедельник
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, вторник
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Киносити
15:50 Синема Стар
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 Киносити
20:10 Синема Стар
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, среда
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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