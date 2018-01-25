Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Александр Пэйн

Актеры: Мэтт Дэймон, Кристофер Вальц, Кристен Уиг, Хонг Чау, Рольф Лассгорд, Ингьерд Эгеберг, Удо Кир, Серен Пильмарк, Джейн Ходишелл, Джейсон Судейкис

Жанр: комедия, фантастика

Продолжительноcть: 135 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,63

Стесненный в средствах американец и его жена решают, что жить в крохотном теле будет легче и дешевле. Вместе с толпами добровольцев они направляются на процедуру уменьшения. К сожалению для мужчины, в последнюю минуту его жена передумает...