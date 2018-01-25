Короче
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Александр Пэйн
Актеры:
Мэтт Дэймон, Кристофер Вальц, Кристен Уиг, Хонг Чау, Рольф Лассгорд, Ингьерд Эгеберг, Удо Кир, Серен Пильмарк, Джейн Ходишелл, Джейсон Судейкис
Жанр:
комедия, фантастика
Продолжительноcть:
135 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,63
Стесненный в средствах американец и его жена решают, что жить в крохотном теле будет легче и дешевле. Вместе с толпами добровольцев они направляются на процедуру уменьшения. К сожалению для мужчины, в последнюю минуту его жена передумает...
Сегодня
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:05
|Синема Стар
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, пятница
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, суббота
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, вторник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Алмаз Синема
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:55
|Киносити
|15:50
|Синема Стар
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, среда
|11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
00:05
2 февраля, пятница
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
3 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
4 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
5 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
6 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:10
18:30
23:10
|Киносити
|
10:10
14:55
19:25
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45
|Синема Стар
|
10:20
15:50
20:10
7 февраля, среда
|Киносити
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
13:50
16:35
19:20
22:05
00:45