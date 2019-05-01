Коридор бессмертия
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 08.05.2019
Режиссер:
Федор Попов
Актеры:
Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Тагир Рахимов
Жанр:
драма, военный, семейный
Продолжительноcть:
140 мин
Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм основан на реальных событиях.
Сегодня
|10:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|18:05
|Алмаз Синема
|19:15
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|12:15
|Алмаз Синема
|12:55
|Синема Стар
|13:35
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|19:05
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Стар
|19:55
|Киносити
|22:35
|Киносити
|23:20
|Алмаз Синема
|02:20
|Киносити
10 мая, пятница
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|10:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|22:35
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|01:15
|Киносити
11 мая, суббота
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|10:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|22:35
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|01:15
|Киносити
12 мая, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|10:55
|Алмаз Синема
|13:30
|Алмаз Синема
|14:35
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|17:15
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|19:55
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|22:35
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
|01:15
|Киносити
13 мая, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|10:55
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:30
|Алмаз Синема
|15:30
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
14 мая, вторник
|10:30
|Синема Стар
|10:50
|Киносити
|10:55
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:30
|Киносити
|13:30
|Алмаз Синема
|16:10
|Алмаз Синема
|16:10
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|21:10
|Синема Стар
|21:40
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
15 мая, среда
|10:10
|Киносити
|10:30
|Синема Стар
|10:55
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:30
|Алмаз Синема
|15:30
|Киносити
|16:10
|Алмаз Синема
|18:10
|Киносити
|18:45
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|21:10
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
18:05
20:40
23:15
|Киносити
|
14:30
19:15
|Синема Стар
|
12:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
12:15
13:35
16:10
19:05
23:20
|Киносити
|
10:10
14:35
17:15
19:55
22:35
02:20
|Синема Стар
|
10:10
12:55
19:20
10 мая, пятница
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:10
14:35
17:15
19:55
22:35
01:15
|Синема Стар
|
10:30
21:10
11 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:10
14:35
17:15
19:55
22:35
01:15
|Синема Стар
|
10:30
21:10
12 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:10
14:35
17:15
19:55
22:35
01:15
|Синема Стар
|
10:30
21:10
13 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:10
12:50
15:30
18:10
20:50
23:30
|Синема Стар
|
10:30
21:10
14 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:50
12:30
13:30
16:10
21:40
|Синема Стар
|
10:30
21:10
15 мая, среда
|Алмаз Синема
|
10:55
13:30
16:10
18:45
23:10
|Киносити
|
10:10
12:50
15:30
18:10
20:50
23:30
00:15
|Синема Стар
|
10:30
21:10