афиша
афиша
Регистрация
Коридор бессмертия

Коридор бессмертия

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.05.2019
 
Режиссер:
Федор Попов
  
Актеры:
Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Тагир Рахимов
  
Жанр:
драма, военный, семейный
  
Продолжительноcть:
140 мин
  

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм основан на реальных событиях.

Купить билет
Сегодня
10:15 Алмаз Синема
12:25 Синема Стар
14:30 Киносити
18:05 Алмаз Синема
19:15 Киносити
20:40 Алмаз Синема
23:15 Алмаз Синема
Завтра
10:05 Алмаз Синема
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
12:15 Алмаз Синема
12:55 Синема Стар
13:35 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:10 Алмаз Синема
17:15 Киносити
19:05 Алмаз Синема
19:20 Синема Стар
19:55 Киносити
22:35 Киносити
23:20 Алмаз Синема
02:20 Киносити
10 мая, пятница
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:55 Алмаз Синема
13:30 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:10 Алмаз Синема
17:15 Киносити
18:45 Алмаз Синема
19:55 Киносити
21:10 Синема Стар
22:35 Киносити
23:10 Алмаз Синема
01:15 Киносити
11 мая, суббота
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:55 Алмаз Синема
13:30 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:10 Алмаз Синема
17:15 Киносити
18:45 Алмаз Синема
19:55 Киносити
21:10 Синема Стар
22:35 Киносити
23:10 Алмаз Синема
01:15 Киносити
12 мая, воскресенье
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:55 Алмаз Синема
13:30 Алмаз Синема
14:35 Киносити
16:10 Алмаз Синема
17:15 Киносити
18:45 Алмаз Синема
19:55 Киносити
21:10 Синема Стар
22:35 Киносити
23:10 Алмаз Синема
01:15 Киносити
13 мая, понедельник
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:55 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:30 Алмаз Синема
15:30 Киносити
16:10 Алмаз Синема
18:10 Киносити
18:45 Алмаз Синема
20:50 Киносити
21:10 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
23:30 Киносити
14 мая, вторник
10:30 Синема Стар
10:50 Киносити
10:55 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:30 Киносити
13:30 Алмаз Синема
16:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
18:45 Алмаз Синема
21:10 Синема Стар
21:40 Киносити
23:10 Алмаз Синема
15 мая, среда
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:55 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:30 Алмаз Синема
15:30 Киносити
16:10 Алмаз Синема
18:10 Киносити
18:45 Алмаз Синема
20:50 Киносити
21:10 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.