Коридор бессмертия

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 08.05.2019

Режиссер: Федор Попов

Актеры: Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Тагир Рахимов

Жанр: драма, военный, семейный

Продолжительноcть: 140 мин

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм основан на реальных событиях.