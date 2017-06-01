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Климат. Последний прогноз

Климат. Последний прогноз

Страна:
Россия, 2013

  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
20 мин
  

 

Вместе с ведущими учеными и исследователями из Главной геофизической обсерватории Росгидромета, Института физики Земли и Института географии РАН мы пытаемся ответить на вопросы: является ли нынешняя тенденция к повышению температуры беспрецедентной, является ли наша деятельность тому причиной, можем ли мы это остановить, не будет ли на самом деле всем лучше, если на Земле станет теплее?

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