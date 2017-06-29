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Из жизни начальника уголовного розыска

Из жизни начальника уголовного розыска

Страна:
СССР, 1983
 
 
Режиссер:
Степан Пучинян
 
Актеры:
Кирилл Лавров, Леонид Филатов
 
Жанр:
детектив
 
Продолжительноcть:
89 мин
 
 

 

Cложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми: начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом, казалось заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни.

 

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