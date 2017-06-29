Из жизни начальника уголовного розыска
Страна:
СССР, 1983
Режиссер:
Степан Пучинян
Актеры:
Кирилл Лавров, Леонид Филатов
Жанр:
детектив
Продолжительноcть:
89 мин
Cложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми: начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом, казалось заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни.
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
11 июля, вторник
|19:00
|Майский
12 июля, среда
|19:00
|Майский
13 июля, четверг
|19:00
|Майский
14 июля, пятница
|19:00
|Майский