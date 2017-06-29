Из жизни начальника уголовного розыска

Страна: СССР, 1983

Режиссер: Степан Пучинян

Актеры: Кирилл Лавров, Леонид Филатов

Жанр: детектив

Продолжительноcть: 89 мин

Cложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми: начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом, казалось заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприязни.