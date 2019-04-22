Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии

Страна: Италия, 2019

Премьера: в РФ 02.05.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: комедия, мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 89 мин

Альманах по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха — путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.