Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Страна:
Италия, 2019
Премьера:
в РФ 02.05.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
комедия, мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
89 мин
Альманах по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха — путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.
Сегодня
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, суббота
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, воскресенье
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, среда
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, четверг
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, пятница
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, суббота
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, понедельник
|17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
27 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
28 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
1 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
2 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
3 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
4 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
6 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30