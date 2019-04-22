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Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии

Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии

Страна:
Италия, 2019
 
Премьера:
в РФ 02.05.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
комедия, мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

Альманах по традиции объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам: фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля Sugarlove; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча», короткометражку «Держись за меня», которая никого не оставит равнодушным; и др. Зрителей ждут душевные знакомства, веселое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином. Каждая история альманаха — путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.

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