Истребитель

Премьера: 25.01.2024

Режиссер: Сиддхарт Ананд

Актеры: Хритхик Рошан, Дипика Падукон, Анил Капур, Каран Сингх Гровер, Акшай Оберой, Акарш Алагх, Аамир Наик, Санджив Чопра, Шариб Хашми, Самведна Сувалка, Бирол Таркан Йылдыз

Жанр: Боевик, Приключение, Триллер

Продолжительноcть: 160 минут

Молодой человек осуществляет свою давнюю мечту — служить в ВВС Индии. Сталкиваясь с суровыми испытаниями, он должен преодолеть себя, чтобы стать настоящим героем индийских вооруженных сил.