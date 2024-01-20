Истребитель
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
Сиддхарт Ананд
Актеры:
Хритхик Рошан, Дипика Падукон, Анил Капур, Каран Сингх Гровер, Акшай Оберой, Акарш Алагх, Аамир Наик, Санджив Чопра, Шариб Хашми, Самведна Сувалка, Бирол Таркан Йылдыз
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер
Продолжительноcть:
160 минут
Молодой человек осуществляет свою давнюю мечту — служить в ВВС Индии. Сталкиваясь с суровыми испытаниями, он должен преодолеть себя, чтобы стать настоящим героем индийских вооруженных сил.
Сегодня
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, суббота
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
27 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
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