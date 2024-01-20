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Истребитель

Истребитель

Премьера:
25.01.2024
 
Режиссер:
Сиддхарт Ананд
  
Актеры:
Хритхик Рошан, Дипика Падукон, Анил Капур, Каран Сингх Гровер, Акшай Оберой, Акарш Алагх, Аамир Наик, Санджив Чопра, Шариб Хашми, Самведна Сувалка, Бирол Таркан Йылдыз
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер
  
Продолжительноcть:
160 минут
  

Молодой человек осуществляет свою давнюю мечту — служить в ВВС Индии. Сталкиваясь с суровыми испытаниями, он должен преодолеть себя, чтобы стать настоящим героем индийских вооруженных сил.

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