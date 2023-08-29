Игра в прятки
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Эрен Джелебоглу, Ари Коста
Актеры:
Кит Дэвид, Эйса Баттерфилд, Наталия Дайер, Аннабет Гиш, Лорел Марсден, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Саммер Х.Хауэлл, Колтон Стюарт, Эрик Атавале, Шайло Молина
Жанр:
Триллер, Ужасы
Группа подростков находит проклятый нож и освобождает из него демона, который заставляет их играть в смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие.
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13 сентября, среда
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|Алмаз Синема
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22:35
00:05
Завтра
|Алмаз Синема
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22:35
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:35
12 сентября, вторник
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