Игра в прятки

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Эрен Джелебоглу, Ари Коста

Актеры: Кит Дэвид, Эйса Баттерфилд, Наталия Дайер, Аннабет Гиш, Лорел Марсден, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Саммер Х.Хауэлл, Колтон Стюарт, Эрик Атавале, Шайло Молина

Жанр: Триллер, Ужасы

Группа подростков находит проклятый нож и освобождает из него демона, который заставляет их играть в смертоносные версии детских игр, где не может быть победителей, только выжившие.