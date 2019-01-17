Холмс & Ватсон

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Этан Коэн

Актеры: Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Келли Макдоналд, Ноа Джуп, Лорен Лапкус, Хью Лори, Стив Куган, Пэм Феррис

Жанр: комедия, приключения

Продолжительноcть: 90 мин

История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берется за запутанное расследование, наживая врагов со всего света.