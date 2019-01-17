афиша
афиша
Регистрация
Холмс & Ватсон

Холмс & Ватсон

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Этан Коэн
  
Актеры:
Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Келли Макдоналд, Ноа Джуп, Лорен Лапкус, Хью Лори, Стив Куган, Пэм Феррис
  
Жанр:
комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берется за запутанное расследование, наживая врагов со всего света.

Купить билет
Сегодня
12:05 Алмаз Синема
13:25 Киносити
17:50 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
21:05 Алмаз Синема
22:20 Киносити
Завтра
12:05 Алмаз Синема
13:25 Киносити
17:50 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
21:05 Алмаз Синема
22:20 Киносити
00:10 Киносити
26 января, суббота
12:05 Алмаз Синема
14:00 Киносити
17:50 Алмаз Синема
19:55 Киносити
21:05 Алмаз Синема
21:50 Киносити
23:45 Киносити
00:10 Киносити
27 января, воскресенье
13:25 Киносити
13:35 Алмаз Синема
15:25 Алмаз Синема
17:45 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
22:20 Киносити
01:40 Киносити
28 января, понедельник
13:25 Киносити
13:35 Алмаз Синема
15:25 Алмаз Синема
17:45 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
22:20 Киносити
00:10 Киносити
29 января, вторник
13:25 Киносити
13:35 Алмаз Синема
15:25 Алмаз Синема
17:45 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
22:20 Киносити
00:10 Киносити
30 января, среда
13:25 Киносити
13:35 Алмаз Синема
15:25 Алмаз Синема
17:45 Алмаз Синема
18:35 Киносити
20:25 Киносити
22:20 Киносити
00:10 Киносити
31 января, четверг
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.