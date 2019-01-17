Холмс & Ватсон
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Этан Коэн
Актеры:
Уилл Феррелл, Джон Си Райли, Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Келли Макдоналд, Ноа Джуп, Лорен Лапкус, Хью Лори, Стив Куган, Пэм Феррис
Жанр:
комедия, приключения
Продолжительноcть:
90 мин
История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берется за запутанное расследование, наживая врагов со всего света.
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28 января, понедельник
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30 января, среда
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31 января, четверг
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17:50
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18:35
20:25
22:20
00:10
26 января, суббота
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12:05
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21:05
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14:00
19:55
21:50
23:45
00:10
27 января, воскресенье
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13:35
15:25
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|
13:25
18:35
20:25
22:20
01:40
28 января, понедельник
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13:35
15:25
17:45
|Киносити
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13:25
18:35
20:25
22:20
00:10
29 января, вторник
|Алмаз Синема
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13:35
15:25
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13:25
18:35
20:25
22:20
00:10
30 января, среда
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13:35
15:25
17:45
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13:25
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20:25
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31 января, четверг
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