афиша
афиша
Регистрация
Химера

Химера

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 10.01.2019
 
Режиссер:
Митци Пейроне
  
Актеры:
Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Маурицио Овейлл, Брэд Калькатерра, Этель Фишер, Мэри Лурман, Джилл Далтон
  
Жанр:
детектив, триллер
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?

Купить билет
Сегодня
20:05 Киносити
Завтра
20:05 Киносити
12 января, суббота
20:05 Киносити
01:50 Киносити
13 января, воскресенье
20:05 Киносити
01:50 Киносити
14 января, понедельник
20:05 Киносити
15 января, вторник
20:05 Киносити
16 января, среда
20:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.