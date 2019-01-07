Химера
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 10.01.2019
Режиссер:
Митци Пейроне
Актеры:
Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Маурицио Овейлл, Брэд Калькатерра, Этель Фишер, Мэри Лурман, Джилл Далтон
Жанр:
детектив, триллер
Продолжительноcть:
91 мин
Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?
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