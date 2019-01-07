Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 10.01.2019

Режиссер: Митци Пейроне

Актеры: Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Маурицио Овейлл, Брэд Калькатерра, Этель Фишер, Мэри Лурман, Джилл Далтон

Жанр: детектив, триллер

Продолжительноcть: 91 мин

Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?