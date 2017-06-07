Груз без маркировки
Страна:
СССР, 1984
Режиссер:
Владимир Попков
Актеры:
Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис Лицитис, Гедиминас Гирдвайнис, Гиви Тохадзе, Лина Шевченко, Сергей Пономаренко, Владимир Мсрян, Александр Никитин
Жанр:
боевик, драма
Продолжительноcть:
92 мин
Помощник капитана иностранного торгового судна Чиф связывается с международной наркомафией. Он берется перевезти крупную партию наркотиков в контейнерах без маркировки. Маркировка будет поставлена позднее и только по указанию грузоотправителя. Неожиданно для дозаправки судну приходится зайти в советский порт.
Сегодня
|16:00
|Майский
Завтра
|18:00
|Майский
13 июня, вторник
|17:00
|Майский
14 июня, среда
|19:00
|Майский
15 июня, четверг
|17:00
|Майский
16 июня, пятница
|19:00
|Майский