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Груз без маркировки

Груз без маркировки

Страна:
СССР, 1984
 
 
Режиссер:
Владимир Попков
  
Актеры:
Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис Лицитис, Гедиминас Гирдвайнис, Гиви Тохадзе, Лина Шевченко, Сергей Пономаренко, Владимир Мсрян, Александр Никитин
  
Жанр:
боевик, драма
  
Продолжительноcть:
92 мин 
       
 

 

Помощник капитана иностранного торгового судна Чиф связывается с международной наркомафией. Он берется перевезти крупную партию наркотиков в контейнерах без маркировки. Маркировка будет поставлена позднее и только по указанию грузоотправителя. Неожиданно для дозаправки судну приходится зайти в советский порт.

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