Груз без маркировки

Страна: СССР, 1984

Режиссер: Владимир Попков

Актеры: Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис Лицитис, Гедиминас Гирдвайнис, Гиви Тохадзе, Лина Шевченко, Сергей Пономаренко, Владимир Мсрян, Александр Никитин

Жанр: боевик, драма

Продолжительноcть: 92 мин

Помощник капитана иностранного торгового судна Чиф связывается с международной наркомафией. Он берется перевезти крупную партию наркотиков в контейнерах без маркировки. Маркировка будет поставлена позднее и только по указанию грузоотправителя. Неожиданно для дозаправки судну приходится зайти в советский порт.