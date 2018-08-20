Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 23.08.2018

Режиссер: Хади Хаджэйг

Актеры: Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аманда Донохью, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Дэниэл Иган

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Досрочно выйдя из тюрьмы, двое мелких преступников Эдди и Пол устраиваются на работу в нью-йоркскую закусочную. У них не предвидится никаких перспектив, пока к ним не приходит Кэтрин Руквуд, юрист-англичанка с неудавшейся карьерой. Она уговаривает экс-заключенных отправиться в Лондон и украсть уникальный драгоценный камень, известный как Голубая игуана.