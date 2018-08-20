афиша
афиша
Регистрация
Голубая игуана

Голубая игуана

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 23.08.2018
 
Режиссер:
Хади Хаджэйг
  
Актеры:
Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аманда Донохью, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Дэниэл Иган
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Досрочно выйдя из тюрьмы, двое мелких преступников Эдди и Пол устраиваются на работу в нью-йоркскую закусочную. У них не предвидится никаких перспектив, пока к ним не приходит Кэтрин Руквуд, юрист-англичанка с неудавшейся карьерой. Она уговаривает экс-заключенных отправиться в Лондон и украсть уникальный драгоценный камень, известный как Голубая игуана.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.