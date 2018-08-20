Голубая игуана
Страна:
Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 23.08.2018
Режиссер:
Хади Хаджэйг
Актеры:
Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аманда Донохью, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Дэниэл Иган
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
100 мин
Досрочно выйдя из тюрьмы, двое мелких преступников Эдди и Пол устраиваются на работу в нью-йоркскую закусочную. У них не предвидится никаких перспектив, пока к ним не приходит Кэтрин Руквуд, юрист-англичанка с неудавшейся карьерой. Она уговаривает экс-заключенных отправиться в Лондон и украсть уникальный драгоценный камень, известный как Голубая игуана.
Сегодня
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 августа, воскресенье
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 августа, понедельник
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 августа, вторник
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 августа, среда
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
00:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
00:45
26 августа, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
27 августа, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
28 августа, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
29 августа, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40