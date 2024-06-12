Голос из космоса

Премьера: 12.06.2024

Режиссер: Феликс Биндер

Актеры: Ава-Элизабет Аве, Феликс Нелле, Рональд Церфельд, Альвара Хефельс, Даниель Кристенсен, Лавиния Вильсон, Изабелла Паркинсон, Мурали Перумаль, Анатоль Таубман, Людвиг Трепте, Бен Браун, Патрик Димлинг

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян!