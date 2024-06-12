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Голос из космоса

Голос из космоса

Премьера:
12.06.2024
 
Режиссер:
Феликс Биндер
  
Актеры:
Ава-Элизабет Аве, Феликс Нелле, Рональд Церфельд, Альвара Хефельс, Даниель Кристенсен, Лавиния Вильсон, Изабелла Паркинсон, Мурали Перумаль, Анатоль Таубман, Людвиг Трепте, Бен Браун, Патрик Димлинг
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян!

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