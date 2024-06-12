Голос из космоса
Премьера:
12.06.2024
Режиссер:
Феликс Биндер
Актеры:
Ава-Элизабет Аве, Феликс Нелле, Рональд Церфельд, Альвара Хефельс, Даниель Кристенсен, Лавиния Вильсон, Изабелла Паркинсон, Мурали Перумаль, Анатоль Таубман, Людвиг Трепте, Бен Браун, Патрик Димлинг
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Аннабелль и Дино — друзья, которых объединяет любовь к астрономии. Однажды они получают таинственное послание из космоса. Ребята уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации, но взрослые отказываются им верить. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите совсем одни. Воспользовавшись шансом, друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян!
Сегодня
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Люксор Тула
|
15:25
|Алмаз Синема
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
|Алмаз Синема
|
18:50
|Люксор Тула
14 июня, пятница
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:20
|Люксор Тула
|
13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05
|Алмаз Синема
|
18:50
|Люксор Тула
15 июня, суббота
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Люксор Тула
|
18:50
|Люксор Тула
16 июня, воскресенье
|
13:20
|Люксор Тула
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Люксор Тула
17 июня, понедельник
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
|Люксор Тула
|
13:20
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
15 июня, суббота
|Люксор Тула
|
13:20
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
16 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
13:20
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
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