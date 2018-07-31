Голодные Z

Страна: Канада, 2017

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Робин Обер

Актеры: Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт

Жанр: ужасы, драма

Продолжительноcть: 104 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,28

В небольшой канадской деревушке все изменилось. Местные жители обратились в диких голодных зомби. Незараженные с оружием пытаются пробраться через территорию, которая кишит тварями, чтобы найти других выживших и обрести новую надежду в мире, который сошел с ума.