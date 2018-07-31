афиша
афиша
Регистрация
Голодные Z

Голодные Z

Страна:
Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Робин Обер
  
Актеры:
Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт
  
Жанр:
ужасы, драма
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,28
          
 

В небольшой канадской деревушке все изменилось. Местные жители обратились в диких голодных зомби. Незараженные с оружием пытаются пробраться через территорию, которая кишит тварями, чтобы найти других выживших и обрести новую надежду в мире, который сошел с ума.

Купить билет
Сегодня
22:00 ДКЖкино
Завтра
22:00 ДКЖкино
4 августа, суббота
22:00 ДКЖкино
5 августа, воскресенье
22:00 ДКЖкино
6 августа, понедельник
22:00 ДКЖкино
7 августа, вторник
22:00 ДКЖкино
8 августа, среда
22:30 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.