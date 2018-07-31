Голодные Z
Страна:
Канада, 2017
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Робин Обер
Актеры:
Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт
Жанр:
ужасы, драма
Продолжительноcть:
104 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,28
В небольшой канадской деревушке все изменилось. Местные жители обратились в диких голодных зомби. Незараженные с оружием пытаются пробраться через территорию, которая кишит тварями, чтобы найти других выживших и обрести новую надежду в мире, который сошел с ума.
Сегодня
|22:00
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Завтра
|22:00
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4 августа, суббота
|22:00
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5 августа, воскресенье
|22:00
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6 августа, понедельник
|22:00
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7 августа, вторник
|22:00
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8 августа, среда
|22:30
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