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Голда. Судный день

Голда. Судный день

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Гай Наттив
  
Актеры:
Хелен Миррен, Камилла Коттен, Эд Стоппард, Доминик Мафхем, Бен Каплан, Эмма Дэвис, Лиор Ашкенази, Лив Шрайбер, Элли Пирси, Кит Ракусен, Марк Фляйшман, Дэниел Бен Зеноу, Ротем Кейнан, Рами Хойбергер, Двир Бенедек, Пьер Бергман
  
Жанр:
Биография, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

1973 год. Война Судного дня в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир — первой женщине — премьер-министру Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один мрачный секрет.

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