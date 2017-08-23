Гоголь. Начало
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 31.08.2017
Режиссер:
Егор Баранов
Актеры:
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Евгений Стычкин, Юлия Франц, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Марта Тимофеева
Жанр:
детектив, приключения
Продолжительноcть:
100 мин
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем (Александр Петров), молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро (Олег Меньшиков), начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Синема Стар
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:20
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|00:05
|Синема Стар
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
2 сентября, суббота
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
|00:45
|Киносити
|02:20
|Киносити
3 сентября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
|00:30
|Синема Стар
|01:25
|Киносити
|02:20
|Киносити
4 сентября, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Синема Стар
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
5 сентября, вторник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Синема Стар
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
6 сентября, среда
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|10:50
|Октябрь
|12:25
|Киносити
|12:30
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:40
|Азот (Новомосковск)
|14:20
|Синема Стар
|14:35
|Киносити
|14:40
|Алмаз Синема
|15:10
|Октябрь
|15:20
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:25
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:05
|Киносити
|19:20
|Синема Стар
|21:20
|Киносити
|22:55
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
14:50
|Синема Стар
|
14:20
19:20
22:20
00:05
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
19:20
00:20
2 сентября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
00:45
02:20
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
19:20
00:00
3 сентября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
01:25
02:20
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
19:20
00:30
4 сентября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
14:20
19:20
5 сентября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
14:20
19:20
6 сентября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
13:40
|Алмаз Синема
|
10:20
12:30
14:40
15:20
17:25
18:50
22:55
|Киносити
|
10:10
12:25
14:35
16:50
19:05
21:20
23:35
|Октябрь
|
10:50
13:00
15:10
17:20
|Синема Стар
|
14:20
19:20