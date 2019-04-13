афиша
афиша
Регистрация
Гоген: В поисках утраченного рая

Гоген: В поисках утраченного рая

Страна:
Италия, 2019
 
Режиссер:
Клаудио Поли
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Захватывающее музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая», посвященное уникальному живописцу Полю Гогену, чей неповторимый художественный стиль повлиял на ход развития западного искусства XX века. Зрители отправятся в чарующее путешествие на юг Тихого океана, где раскинулись легендарные острова Французской Полинезии. Именно здесь Поль Гоген написал самые известные произведения, вдохновившись экзотическими пейзажами и естественной красотой местных жителей. В этих местах он нашел свободную от пороков западной цивилизации культуру, которую отразил в своих картинах со всей страстью и непревзойденным мастерством. Впервые на большом экране во всем великолепии предстанут такие знаменитые полотна Поля Гогена, как «У моря», «Слова дьявола», «Восхитительные воды», «Купальщицы», «Заклинание», которые хранятся сегодня в престижных галереях США. Среди них — Нью-Йоркский Метрополитен-музей, Чикагский институт искусств, Национальная галерея искусства в Вашингтоне и Музей изящных искусств в Бостоне. Музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая», поставленное режиссером Клаудио Поли по сценарию Марко Голдина и Маттео Монета, проследит историю жизни великого художника и уделит внимание разбору его авторского стиля. В качестве экспертов выступят Мэри Мортон, куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Глория Грум, куратор Чикагского института искусств, Джуди Сунд, профессор Нью-Йоркского городского университета, искусствовед Белинда Томсон и автор обширной биографической книги о Поле Гогене Дэвид Хэзиот. Отрывки из книг и писем живописца зачитает известный итальянский актер Адриано Джаннини («Двенадцать друзей Оушена», «Последствия любви», «Черное золото»).

Купить билет
Сегодня
18:05 ДКЖ Кино
Завтра
18:05 ДКЖ Кино
25 мая, суббота
18:05 ДКЖ Кино
26 мая, воскресенье
18:05 ДКЖ Кино
27 мая, понедельник
18:05 ДКЖ Кино
28 мая, вторник
18:05 ДКЖ Кино
29 мая, среда
18:05 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.