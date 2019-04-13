Страна: Италия, 2019

Режиссер: Клаудио Поли

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Жанр: документальный

Продолжительноcть: 90 мин

Захватывающее музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая», посвященное уникальному живописцу Полю Гогену, чей неповторимый художественный стиль повлиял на ход развития западного искусства XX века. Зрители отправятся в чарующее путешествие на юг Тихого океана, где раскинулись легендарные острова Французской Полинезии. Именно здесь Поль Гоген написал самые известные произведения, вдохновившись экзотическими пейзажами и естественной красотой местных жителей. В этих местах он нашел свободную от пороков западной цивилизации культуру, которую отразил в своих картинах со всей страстью и непревзойденным мастерством. Впервые на большом экране во всем великолепии предстанут такие знаменитые полотна Поля Гогена, как «У моря», «Слова дьявола», «Восхитительные воды», «Купальщицы», «Заклинание», которые хранятся сегодня в престижных галереях США. Среди них — Нью-Йоркский Метрополитен-музей, Чикагский институт искусств, Национальная галерея искусства в Вашингтоне и Музей изящных искусств в Бостоне. Музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая», поставленное режиссером Клаудио Поли по сценарию Марко Голдина и Маттео Монета, проследит историю жизни великого художника и уделит внимание разбору его авторского стиля. В качестве экспертов выступят Мэри Мортон, куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Глория Грум, куратор Чикагского института искусств, Джуди Сунд, профессор Нью-Йоркского городского университета, искусствовед Белинда Томсон и автор обширной биографической книги о Поле Гогене Дэвид Хэзиот. Отрывки из книг и писем живописца зачитает известный итальянский актер Адриано Джаннини («Двенадцать друзей Оушена», «Последствия любви», «Черное золото»).