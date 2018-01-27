Эйфория
Страна:
Германия, Швеция, 2017
Премьера:
в РФ 01.02.2018
Режиссер:
Лиза Лангсет
Актеры:
Ева Грин, Алисия Викандер, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли, Адриан Лестер, Тайгер Кирххарц, Стеффен Юнг, Август Цирнер
Жанр:
драма, приключения
Продолжительноcть:
104 мин
Эмили (Ева Грин) и Инес (Алисия Викандер) совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою «идеальную жизнь» и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого «клуба самоубийц».
Сегодня
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, суббота
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 февраля, воскресенье
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 февраля, понедельник
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 февраля, вторник
|19:35
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, среда
|17:15
|ДКЖкино
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
Завтра
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
3 февраля, суббота
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
4 февраля, воскресенье
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
5 февраля, понедельник
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
6 февраля, вторник
|ДКЖкино
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
7 февраля, среда
|ДКЖкино
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25