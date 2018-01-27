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Эйфория

Эйфория

Страна:
Германия, Швеция, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.02.2018
 
Режиссер:
Лиза Лангсет
  
Актеры:
Ева Грин, Алисия Викандер, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли, Адриан Лестер, Тайгер Кирххарц, Стеффен Юнг, Август Цирнер
  
Жанр:
драма, приключения
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

 

Эмили (Ева Грин) и Инес (Алисия Викандер) совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою «идеальную жизнь» и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого «клуба самоубийц».

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