Страна: Германия, Швеция, 2017

Премьера: в РФ 01.02.2018

Режиссер: Лиза Лангсет

Актеры: Ева Грин, Алисия Викандер, Шарлотта Рэмплинг, Чарльз Дэнс, Марк Стэнли, Адриан Лестер, Тайгер Кирххарц, Стеффен Юнг, Август Цирнер

Жанр: драма, приключения

Продолжительноcть: 104 мин

Эмили (Ева Грин) и Инес (Алисия Викандер) совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою «идеальную жизнь» и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого «клуба самоубийц».