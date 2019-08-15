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Эбигейл

Эбигейл

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 22.08.2019
 
Режиссер:
Александр Богуславский
  
Актеры:
Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица
  
Жанр:
фэнтези, приключения, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

У девушки Эбигейл пробуждаются необычные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии — которая запрещена властями и выдается за эпидемию. Эбигейл идет наперекор властям, чтобы разыскать отца, которого много лет назад забрали как зараженного.

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