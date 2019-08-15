Эбигейл
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 22.08.2019
Режиссер:
Александр Богуславский
Актеры:
Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица
Жанр:
фэнтези, приключения, детский, семейный
Продолжительноcть:
110 мин
У девушки Эбигейл пробуждаются необычные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии — которая запрещена властями и выдается за эпидемию. Эбигейл идет наперекор властям, чтобы разыскать отца, которого много лет назад забрали как зараженного.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:25
|Алмаз Синема
|12:40
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|15:55
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
Завтра
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:25
|Алмаз Синема
|12:40
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|15:55
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
|02:00
|Киносити
25 августа, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:25
|Алмаз Синема
|12:40
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|15:55
|Алмаз Синема
|18:50
|Алмаз Синема
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
|02:00
|Киносити
26 августа, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:40
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
27 августа, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:40
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
28 августа, среда
|09:00
|Октябрь
|10:30
|Киносити
|11:10
|Октябрь
|12:40
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:20
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:45
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
14:30
15:55
18:50
|Киносити
|
10:30
12:40
14:50
19:20
21:30
23:45
|Октябрь
|
09:00
11:10
15:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
14:30
15:55
18:50
|Киносити
|
10:30
12:40
14:50
19:20
21:30
23:45
02:00
|Октябрь
|
09:00
11:10
15:20
25 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
14:30
15:55
18:50
|Киносити
|
10:30
12:40
14:50
19:20
21:30
23:45
02:00
|Октябрь
|
09:00
11:10
15:20