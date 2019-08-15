Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 22.08.2019

Режиссер: Александр Богуславский

Актеры: Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица

Жанр: фэнтези, приключения, детский, семейный

Продолжительноcть: 110 мин

У девушки Эбигейл пробуждаются необычные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии — которая запрещена властями и выдается за эпидемию. Эбигейл идет наперекор властям, чтобы разыскать отца, которого много лет назад забрали как зараженного.