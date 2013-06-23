Джунгли
Исследовательская экспедиция отправляется в индонезийские джунгли, чтобы снять на видео редкий вид пятнистых леопардов, занесенных в Красную книгу. Идя по их следам, путешественники забираются глубоко в джунгли, где еще никто не бывал. Там они встречают новый вид хищника, неизвестный до этого человечеству.
Оригинальное название:The Jungle
Страна:Австралия
Режиссер: Эндрю Трауки
Сценарий: Эндрю Трауки
Продюсер:Эннмари Белл, Эндрю Трауки, Ричард С. Гардиан
Художник: Звика Алони
Жанр: триллер
Премьера в РФ: 27 июня 2013
Время: 80 мин.
В главных ролях: Руперт Рейд, Агос Виджайя Соджарво, Игусти Будиантхика, Мишель Сантос