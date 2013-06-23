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Джунгли

Джунгли

Исследовательская экспедиция отправляется в индонезийские джунгли, чтобы снять на видео редкий вид пятнистых леопардов, занесенных в Красную книгу. Идя по их следам, путешественники забираются глубоко в джунгли, где еще никто не бывал. Там они встречают новый вид хищника, неизвестный до этого человечеству.

Оригинальное название:The Jungle

Страна:Австралия

Режиссер: Эндрю Трауки

Сценарий: Эндрю Трауки

Продюсер:Эннмари Белл, Эндрю Трауки, Ричард С. Гардиан

Художник: Звика Алони

Жанр: триллер

Премьера в РФ: 27 июня 2013

Время: 80 мин.

В главных ролях: Руперт Рейд, Агос Виджайя Соджарво, Игусти Будиантхика, Мишель Сантос

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