  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Джулс - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Джулс

Джулс

Премьера:
31.08.2023
 
Режиссер:
Марк Тертлтауб
  
Актеры:
Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Зои Уинтерс, Джейн Кертин, Джейд Квон, Анна Джордж, Дональд Пол, Блэр Бейкер, Эрик Т.Миллер, Тедди Каньес
  
Жанр:
Фантастика, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.

0
Касса
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
Еще!
22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.