Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Марк Тертлтауб

Актеры: Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Зои Уинтерс, Джейн Кертин, Джейд Квон, Анна Джордж, Дональд Пол, Блэр Бейкер, Эрик Т.Миллер, Тедди Каньес

Жанр: Фантастика, Трагикомедия

Продолжительноcть: 90 минут

Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.