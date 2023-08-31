Джулс
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Марк Тертлтауб
Актеры:
Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Зои Уинтерс, Джейн Кертин, Джейд Квон, Анна Джордж, Дональд Пол, Блэр Бейкер, Эрик Т.Миллер, Тедди Каньес
Жанр:
Фантастика, Трагикомедия
Продолжительноcть:
90 минут
Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.
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17:35
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