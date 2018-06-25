Джим Пуговка и машинист Лукас

Страна: Германия, 2018

Премьера: в РФ 28.06.2018

Режиссер: Деннис Ганзель

Актеры: Хеннинг Баум, Энди Чунг, Тадаси Эндо, Аннета Фрир, Томас Фритш, Михаэль Хербиг

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 110 мин

Расширяя вселенную «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.