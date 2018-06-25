Джим Пуговка и машинист Лукас
Страна:
Германия, 2018
Премьера:
в РФ 28.06.2018
Режиссер:
Деннис Ганзель
Актеры:
Хеннинг Баум, Энди Чунг, Тадаси Эндо, Аннета Фрир, Томас Фритш, Михаэль Хербиг
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
110 мин
Расширяя вселенную «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.
Сегодня
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
Завтра
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
30 июня, суббота
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
1 июля, воскресенье
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
2 июля, понедельник
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
3 июля, вторник
|12:40
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
|16:25
|ДКЖкино
4 июля, среда
|11:00
|ДКЖкино
|14:45
|ДКЖкино
|15:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
30 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
1 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
2 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
3 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
12:40
16:25
4 июля, среда
|Алмаз Синема
|
15:05
|ДКЖкино
|
11:00
14:45