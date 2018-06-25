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Джим Пуговка и машинист Лукас

Джим Пуговка и машинист Лукас

Страна:
Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.06.2018
 
Режиссер:
Деннис Ганзель
  
Актеры:
Хеннинг Баум, Энди Чунг, Тадаси Эндо, Аннета Фрир, Томас Фритш, Михаэль Хербиг
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Расширяя вселенную «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей», новый фильм про Джима Пуговку отправит вас в захватывающее путешествие в сказочный мир, населенный драконами и великанами. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.

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