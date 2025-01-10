В компании SPAR прокомментировали информацию о закрытии магазинов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Часть магазинов SPAR в Туле в рамках пилотного проекта откроется в 2025 под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

После публикации Myslo о том, что часть магазинов SPAR уходит из Тулы, пресс-служба компании сообщила редакции следующее:

— До середины 2025 года часть магазинов Spar будет реконструирована и заработает в современной концепции торговой сети «Пятёрочка» и «Перекресток». Ребрендинг пройдет в рамках пилотного партнерского проекта X5 Group и SPAR Тула. Общее итоговое количество магазинов в рамках проекта в настоящее время обсуждается сторонами.

Отдельным пунктом достигнутых договоренностей стало сохранение рабочих мест для операционного персонала магазинов.