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В компании SPAR прокомментировали информацию о закрытии магазинов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В компании SPAR прокомментировали информацию о закрытии магазинов

Часть магазинов SPAR в Туле в рамках пилотного проекта откроется в 2025 под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

После публикации Myslo о том, что часть магазинов SPAR уходит из Тулы, пресс-служба компании сообщила редакции следующее:

— До середины 2025 года часть магазинов Spar будет реконструирована и заработает в современной концепции торговой сети «Пятёрочка» и «Перекресток». Ребрендинг пройдет в рамках пилотного партнерского проекта X5 Group и SPAR Тула. Общее итоговое количество магазинов в рамках проекта в настоящее время обсуждается сторонами.

Отдельным пунктом достигнутых договоренностей стало сохранение рабочих мест для операционного персонала магазинов.

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сегодня, в 15:32 +3
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