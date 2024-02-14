Джестер
Премьера:
15.02.2024
Режиссер:
Колин Кравчук
Актеры:
Кен Арнольд, Мэтт Сервитто, Лелия Симингтон, Делани Уайт, Дженна Хелльмут, Джо Хансард, Джесси Л.Грин, Дэн Делука, Рили Коллинз
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Хэллоуин. Загадочное существо по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Жертвами его жестоких проделок становятся две сестры, которым предстоит побороть разногласия, чтобы положить конец господству пугающего создания.
17 февраля, суббота
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
|Алмаз Синема
18 февраля, воскресенье
|
23:25
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|
23:30
|Алмаз Синема
22 февраля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
18 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
19 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
20 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
21 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
23:30
22 февраля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
18 февраля, воскресенье 00:00
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