Премьера: 15.02.2024

Режиссер: Колин Кравчук

Актеры: Кен Арнольд, Мэтт Сервитто, Лелия Симингтон, Делани Уайт, Дженна Хелльмут, Джо Хансард, Джесси Л.Грин, Дэн Делука, Рили Коллинз

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Хэллоуин. Загадочное существо по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Жертвами его жестоких проделок становятся две сестры, которым предстоит побороть разногласия, чтобы положить конец господству пугающего создания.