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Джестер

Джестер

Премьера:
15.02.2024
 
Режиссер:
Колин Кравчук
  
Актеры:
Кен Арнольд, Мэтт Сервитто, Лелия Симингтон, Делани Уайт, Дженна Хелльмут, Джо Хансард, Джесси Л.Грин, Дэн Делука, Рили Коллинз
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Хэллоуин. Загадочное существо по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Жертвами его жестоких проделок становятся две сестры, которым предстоит побороть разногласия, чтобы положить конец господству пугающего создания.

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