Доктор Кто: Дважды во времени
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 25.12.2017
Режиссер:
Рэйчел Талалэй
Актеры:
Питер Капальди, Пёрл Маки, Марк Гэтисс, Дэвид Брэдли, Лили Трэйверс, Тоби Уайтхаус, Джоди Уиттакер, Джаред Гарфилд
Жанр:
фантастика
Продолжительноcть:
107 мин
В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором! Заключительная серия с участием Питера Капальди «Дважды во времени» — на экранах кинотеатров России 25 и 26 декабря. В эпизоде также появятся Пёрл Маки, специальный гость Марк Гэтисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере). Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Такое событие пропустить нельзя!
Сегодня
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00