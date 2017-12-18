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Доктор Кто: Дважды во времени

Доктор Кто: Дважды во времени

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 25.12.2017
 
Режиссер:
Рэйчел Талалэй
  
Актеры:
Питер Капальди, Пёрл Маки, Марк Гэтисс, Дэвид Брэдли, Лили Трэйверс, Тоби Уайтхаус, Джоди Уиттакер, Джаред Гарфилд
  
Жанр:
фантастика
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

В это Рождество Доктор встретится лицом к лицу с самим… Доктором! Заключительная серия с участием Питера Капальди «Дважды во времени» — на экранах кинотеатров России 25 и 26 декабря. В эпизоде также появятся Пёрл Маки, специальный гость Марк Гэтисс («Шерлок») и Дэвид Брэдли (Аргус Филч из фильмов о Гарри Поттере). Только в кинотеатрах поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрированы эксклюзивные бонусные материалы о съемках рождественского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Такое событие пропустить нельзя!

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