Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

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Страна:
СССР, 1964
 
Премьера:
в РФ 10.01.2016
 
Режиссер:
Элем Климов
  
Актеры:
Евгений Евстигнеев, Виктор Косых, Арина Алейникова, Илья Рутберг, Лидия Смирнова, Алексей Смирнов, Нина Шацкая
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
130 мин
          
 

Действие фильма происходит в пионерском лагере, готовящемся к родительскому дню. Отличающегося излишней независимостью Костю Иночкина исключают за систематическое нарушение дисциплины. В ожидании поезда Костя решает не расстраивать бабушку и вернуться. Постепенно о «нелегале» узнают все обитатели лагеря. Когда новость доходит до товарища Дынина, непримиримого бюрократа, лично исключившего Иночкина, оказывается слишком поздно — праздник уже начинается! Эксцентрическая комедия Климова представляется идеальной аллегорией «оттепели»: пионерлагерь, противостояние бюрократа и «бунтаря без причины», гуманистический энтузиазм 1960-х и апофеоз кукурузы. Вслед за Чаплиным, Климову удается вернуть искусство настоящего кино массовой аудитории. А благодаря афористичному сценарию и тонкой режиссуре фильм одинаково любят дети и взрослые.

 

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