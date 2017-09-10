Дикарь
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 02.11.2017
Режиссер:
Эдуард Делюк
Актеры:
Венсан Кассель, Йен МакКэми
Жанр:
биографический
Продолжительноcть:
102 мин
Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру — дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.
Сегодня
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30