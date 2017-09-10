Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Эдуард Делюк

Актеры: Венсан Кассель, Йен МакКэми

Жанр: биографический

Продолжительноcть: 102 мин

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру — дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.