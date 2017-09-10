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Дикарь

Дикарь

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.11.2017
 
Режиссер:
Эдуард Делюк
  
Актеры:
Венсан Кассель, Йен МакКэми
  
Жанр:
биографический
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру — дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

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