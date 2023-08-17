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Девочка Нина и похитители пианино

Девочка Нина и похитители пианино

Премьера:
31.08.2023
 
Режиссер:
Роман Шаляпин
  
Актеры:
Ева Смирнова, Егор Николаенко, Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Антон Ескин, Глеб Пускепалис, Александр Круть
  
Жанр:
Приключение, Фантастика, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  

Восьмилетняя Нина — импульсивная и эмоциональная девочка, быстро загорающаяся идеями и бросающая их на полпути. Свое новое увлечение — музыку — Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось странное: инструмент начал вести себя вызывающе, играть сам по себе и всячески провоцировать хозяйку. А вскоре Нину и вовсе похитили вместе с ним. Злодеи планируют подчинить себе мир при помощи пианино.

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