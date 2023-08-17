Девочка Нина и похитители пианино
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Роман Шаляпин
Актеры:
Ева Смирнова, Егор Николаенко, Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Антон Ескин, Глеб Пускепалис, Александр Круть
Жанр:
Приключение, Фантастика, Мюзикл
Продолжительноcть:
84 минуты
Восьмилетняя Нина — импульсивная и эмоциональная девочка, быстро загорающаяся идеями и бросающая их на полпути. Свое новое увлечение — музыку — Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось странное: инструмент начал вести себя вызывающе, играть сам по себе и всячески провоцировать хозяйку. А вскоре Нину и вовсе похитили вместе с ним. Злодеи планируют подчинить себе мир при помощи пианино.
11 сентября, понедельник
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11:35
|Алмаз Синема
12 сентября, вторник
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11:35
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13 сентября, среда
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11:35
|Алмаз Синема
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
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11:35
12 сентября, вторник
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11:35
13 сентября, среда
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11:35
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