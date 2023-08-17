Девочка Нина и похитители пианино

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Роман Шаляпин

Актеры: Ева Смирнова, Егор Николаенко, Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Антон Ескин, Глеб Пускепалис, Александр Круть

Жанр: Приключение, Фантастика, Мюзикл

Продолжительноcть: 84 минуты

Восьмилетняя Нина — импульсивная и эмоциональная девочка, быстро загорающаяся идеями и бросающая их на полпути. Свое новое увлечение — музыку — Нина бы наверняка тоже скоро забросила, но случилось странное: инструмент начал вести себя вызывающе, играть сам по себе и всячески провоцировать хозяйку. А вскоре Нину и вовсе похитили вместе с ним. Злодеи планируют подчинить себе мир при помощи пианино.