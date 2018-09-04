Девица
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 13.09.2018
Режиссер:
Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер
Актеры:
Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Роберт Форстер, Джозеф Биллинджир, Морган Ланд, Рэй Келлехер
Жанр:
вестерн, комедия
Продолжительноcть:
113 мин
Самуэль Алабастер — в меру нарциссичный педант с носовыми платочками и историями про похищенную негодяями невесту Пенелопу. Самуэль не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Верный соратник ковбоя — Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы — большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Да и девушку не нужно спасать от разбойников — Пенелопа метко стреляет из двустволки, умеет пользоваться динамитом, сама кого хочешь и спасет, и пристрелит.
Сегодня
|19:30
|ДКЖкино
Завтра
|19:30
|ДКЖкино
15 сентября, суббота
|19:30
|ДКЖкино
16 сентября, воскресенье
|19:30
|ДКЖкино
17 сентября, понедельник
|19:30
|ДКЖкино
18 сентября, вторник
|19:30
|ДКЖкино
19 сентября, среда
|22:15
|ДКЖкино