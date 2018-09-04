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Девица

Девица

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер
  
Актеры:
Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Роберт Форстер, Джозеф Биллинджир, Морган Ланд, Рэй Келлехер
  
Жанр:
вестерн, комедия
  
Продолжительноcть:
113 мин
  

Самуэль Алабастер — в меру нарциссичный педант с носовыми платочками и историями про похищенную негодяями невесту Пенелопу. Самуэль не умеет пить виски и даже войти в салун не может эффектно, запутавшись в ремне от гитары. Верный соратник ковбоя — Генри, выдающий себя за миссионера-проповедника. Когда-то посреди пустыни измученный жизнью пастор отдал ему потрепанную Библию и полное обмундирование священника. Проповеди Генри слушают разве что крабы — большую часть времени пастор валяется на пляже мертвецки пьяным. Да и девушку не нужно спасать от разбойников — Пенелопа метко стреляет из двустволки, умеет пользоваться динамитом, сама кого хочешь и спасет, и пристрелит.

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