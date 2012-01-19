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Что-то не так с Кевином

Что-то не так с Кевином

Страна:
Великобритания, США
 
Премьера:
19.01.2012
 
Режиссер:
Линн Рэмзи
  
Актеры:
Джон К.Райлли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шивон Феллон, Эшли Герасимович, Лесли Лайлс, Джаспер Ньюэлл, Рок Дьюэр, Алекс Манетт, Кеннет Франклин, Пол Диомеде, Джозеф Мелендес, Сюзетт Ганн, Урсула Паркер
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем?..

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