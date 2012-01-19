Что-то не так с Кевином

Страна: Великобритания, США

Премьера: 19.01.2012

Режиссер: Линн Рэмзи

Актеры: Джон К.Райлли, Тильда Суинтон, Эзра Миллер, Шивон Феллон, Эшли Герасимович, Лесли Лайлс, Джаспер Ньюэлл, Рок Дьюэр, Алекс Манетт, Кеннет Франклин, Пол Диомеде, Джозеф Мелендес, Сюзетт Ганн, Урсула Паркер

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 7.20

Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем?..