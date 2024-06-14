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Чанду чемпион

Чанду чемпион

Премьера:
14.06.2024
 
Режиссер:
Кабир Кхан
  
Актеры:
Картик Ариан, Виджай Рааз, Бхагиашри Патвардхан, Раджпал Науранг Ядав, Манодж Ананд, Адонис Капсалис, Стюарт Уилан, Анируддх Дейв, Буван Арора, Дэниел Иган, Химаншу Джайкар
  
Жанр:
Биография, Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
143 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Это невероятная история о человеке, который с несгибаемым духом противостоял одному противнику за другим. Его непоколебимое рвение и никогда не угасающий настрой привели к завоеванию Индией первой индивидуальной золотой медали на Олимпийских играх. Это история чемпиона Чанду!

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