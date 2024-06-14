Чанду чемпион

Премьера: 14.06.2024

Режиссер: Кабир Кхан

Актеры: Картик Ариан, Виджай Рааз, Бхагиашри Патвардхан, Раджпал Науранг Ядав, Манодж Ананд, Адонис Капсалис, Стюарт Уилан, Анируддх Дейв, Буван Арора, Дэниел Иган, Химаншу Джайкар

Жанр: Биография, Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 143 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Это невероятная история о человеке, который с несгибаемым духом противостоял одному противнику за другим. Его непоколебимое рвение и никогда не угасающий настрой привели к завоеванию Индией первой индивидуальной золотой медали на Олимпийских играх. Это история чемпиона Чанду!