Брюс Ли: Рождение дракона
Страна:
Китай, Канада, США, 2016
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Джордж Нолфи
Актеры:
Филип Нг, Билли Магнуссен, Терри Чен, Тереза Наварро, Ванесса Росс, Рон Юань, Юй Ся, Даррен Э. Скотт, Натали Стефани Агиляр, Кинг Лау
Жанр:
боевик, биографический
Продолжительноcть:
95 мин
Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.
Сегодня
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 сентября, суббота
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
20:30
00:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
20:30
00:55
9 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:20
20:30
00:55