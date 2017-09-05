Брюс Ли: Рождение дракона

Страна: Китай, Канада, США, 2016

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Джордж Нолфи

Актеры: Филип Нг, Билли Магнуссен, Терри Чен, Тереза Наварро, Ванесса Росс, Рон Юань, Юй Ся, Даррен Э. Скотт, Натали Стефани Агиляр, Кинг Лау

Жанр: боевик, биографический

Продолжительноcть: 95 мин

Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.