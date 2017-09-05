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Брюс Ли: Рождение дракона

Брюс Ли: Рождение дракона

Страна:
Китай, Канада, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Джордж Нолфи
  
Актеры:
Филип Нг, Билли Магнуссен, Терри Чен, Тереза Наварро, Ванесса Росс, Рон Юань, Юй Ся, Даррен Э. Скотт, Натали Стефани Агиляр, Кинг Лау
  
Жанр:
боевик, биографический
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.

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