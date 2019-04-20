Большое путешествие
Страна:
Россия, США, 2019
Премьера:
в РФ 27.04.2019
Режиссер:
Наталья Нилова
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
84 мин
Однажды Бестолковый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:00
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Синема Стар
|14:30
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30 3D
|Алмаз Синема
|16:20
|Киносити
|16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:20
|Союз (Алексин)
|18:05
|Киносити
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:20
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:55
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|13:05 3D
|Синема Стар
|13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Союз (Алексин)
|14:30
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25 3D
|Алмаз Синема
|16:20
|Киносити
|16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Алмаз Синема
|17:20
|Союз (Алексин)
|18:05
|Киносити
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, понедельник
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:45
|Киносити
|12:30
|Киносити
|14:15
|Киносити
30 апреля, вторник
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:50
|Киносити
|12:35
|Киносити
|14:20
|Киносити
1 мая, среда
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:50
|Киносити
|12:35
|Киносити
|14:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:00
3D 15:30
17:10
|Киносити
|
10:20
12:35
14:30
16:20
18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:10
15:05
16:55
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 13:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:20
17:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:55
3D 15:25
17:05
|Киносити
|
10:20
12:35
14:30
16:20
18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
13:10
15:05
16:55
18:45
|Синема Стар
|
3D 13:05
|Союз (Алексин)
|
10:00
13:20
17:20
29 апреля, понедельник
|Киносити
|
10:45
12:30
14:15
|Синема Стар
|
3D 10:10
30 апреля, вторник
|Киносити
|
10:50
12:35
14:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
1 мая, среда
|Киносити
|
10:50
12:35
14:20
|Синема Стар
|
3D 10:10