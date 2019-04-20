Большое путешествие

Страна: Россия, США, 2019

Премьера: в РФ 27.04.2019

Режиссер: Наталья Нилова

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 84 мин

Однажды Бестолковый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.