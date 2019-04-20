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Большое путешествие

Большое путешествие

Страна:
Россия, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.04.2019
 
Режиссер:
Наталья Нилова
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Однажды Бестолковый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.

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Сегодня
10:00 Союз (Алексин)
10:10 3D Синема Стар
10:20 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 Союз (Алексин)
13:50 3D Синема Стар
14:30 Киносити
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 3D Алмаз Синема
16:20 Киносити
16:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Алмаз Синема
17:20 Союз (Алексин)
18:05 Киносити
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Союз (Алексин)
10:20 Киносити
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Алмаз Синема
12:35 Киносити
13:05 3D Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 Союз (Алексин)
14:30 Киносити
15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 3D Алмаз Синема
16:20 Киносити
16:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Алмаз Синема
17:20 Союз (Алексин)
18:05 Киносити
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 апреля, понедельник
10:10 3D Синема Стар
10:45 Киносити
12:30 Киносити
14:15 Киносити
30 апреля, вторник
10:10 3D Синема Стар
10:50 Киносити
12:35 Киносити
14:20 Киносити
1 мая, среда
10:10 3D Синема Стар
10:50 Киносити
12:35 Киносити
14:20 Киносити
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