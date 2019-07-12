Бойцовский клуб
Страна:
США, Германия, 1999
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Дэвид Финчер
Актеры:
Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт МакКэллани, Джаред Лето
Жанр:
триллер, драма, криминал
Продолжительноcть:
131 мин
Бюджет:
$63 000 000,00
Сбор в мире:
$100 853 753,00
Рейтинг Кинопоиска:
8,65
Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни клерк встречает некоего Тайлера Дардена, харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям…
Сегодня
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июля, воскресенье
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июля, понедельник
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июля, вторник
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 июля, среда
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
28 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
29 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
30 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
31 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00