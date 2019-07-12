Страна: США, Германия, 1999

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Дэвид Финчер

Актеры: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт МакКэллани, Джаред Лето

Жанр: триллер, драма, криминал

Продолжительноcть: 131 мин

Бюджет: $63 000 000,00

Сбор в мире: $100 853 753,00

Рейтинг Кинопоиска: 8,65

Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни клерк встречает некоего Тайлера Дардена, харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям…