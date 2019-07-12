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Бойцовский клуб

Бойцовский клуб

Страна:
США, Германия, 1999
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Дэвид Финчер
  
Актеры:
Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт МакКэллани, Джаред Лето
  
Жанр:
триллер, драма, криминал
  
Продолжительноcть:
131 мин
  
Бюджет:
$63 000 000,00
  
Сбор в мире:
$100 853 753,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,65
          
 

Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни клерк встречает некоего Тайлера Дардена, харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям…

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