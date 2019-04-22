Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Оуэн Эгертон

Актеры: Робби Кей, Сейшелл Гэбриел, Джейкоб Баталон, Барбара Дункельман, Крис Дабек, Николас Рутерфорд, Тейт Донован, Оуэн Эгертон

Жанр: ужасы, комедия

Продолжительноcть: 92 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,1

Ещё ребенком Дакс стал свидетелем убийства матери, но после этого не перестал любить фильмы ужасов. Через несколько лет в компании единомышленников парень готовится поехать на «Кровавый фестиваль», посвященный самым известным картинам жанра, но отец сильно против. Все-таки пробравшись на заветное мероприятие, Дакс с друзьями вскоре обнаруживает, что название у фестиваля буквальное — фанаты фильмов ужасов сами оказываются участниками кровавого хоррора.