Бладфест
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 25.04.2019
Режиссер:
Оуэн Эгертон
Актеры:
Робби Кей, Сейшелл Гэбриел, Джейкоб Баталон, Барбара Дункельман, Крис Дабек, Николас Рутерфорд, Тейт Донован, Оуэн Эгертон
Жанр:
ужасы, комедия
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,1
Ещё ребенком Дакс стал свидетелем убийства матери, но после этого не перестал любить фильмы ужасов. Через несколько лет в компании единомышленников парень готовится поехать на «Кровавый фестиваль», посвященный самым известным картинам жанра, но отец сильно против. Все-таки пробравшись на заветное мероприятие, Дакс с друзьями вскоре обнаруживает, что название у фестиваля буквальное — фанаты фильмов ужасов сами оказываются участниками кровавого хоррора.
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Завтра
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16:35
20:15
27 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
20:45
28 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:40