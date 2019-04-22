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Бладфест

Бладфест

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Оуэн Эгертон
  
Актеры:
Робби Кей, Сейшелл Гэбриел, Джейкоб Баталон, Барбара Дункельман, Крис Дабек, Николас Рутерфорд, Тейт Донован, Оуэн Эгертон
  
Жанр:
ужасы, комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,1
          
 

Ещё ребенком Дакс стал свидетелем убийства матери, но после этого не перестал любить фильмы ужасов. Через несколько лет в компании единомышленников парень готовится поехать на «Кровавый фестиваль», посвященный самым известным картинам жанра, но отец сильно против. Все-таки пробравшись на заветное мероприятие, Дакс с друзьями вскоре обнаруживает, что название у фестиваля буквальное — фанаты фильмов ужасов сами оказываются участниками кровавого хоррора.

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