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Black Sabbath: The End of The End

Black Sabbath: The End of The End

Страна:
, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Жанр:
концерт
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

Только 28-го сентября 2017 года у вас есть уникальная возможность увидеть на большом экране финальное выступление одной из выдающихся рок-групп современности, положившей начало такому рок–жанру, как хеви-метал, — легендарных Black Sabbath! «Black Sabbath: The End of The End» — это история заключительного шоу коллектива, который стал родоначальником жанра хеви-метал. Их финальное выступление 4 февраля 2017 г. в Бирмингеме — городе, где всё начиналось, — ознаменовало окончание прощального мирового турне «The End» и одновременно итог полувековой музыкальной деятельности группы. Этот концерт — последняя возможность для поклонников группы насладиться знаковыми хитами Black Sabbath, которые вошли в их ключевые альбомы, такие как «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера. «Black Sabbath: The End of The End» — это не просто концерт. Это последнее слово величайшей метал-группы всех времен.

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