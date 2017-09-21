Страна: , 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Жанр: концерт

Продолжительноcть: 120 мин

Только 28-го сентября 2017 года у вас есть уникальная возможность увидеть на большом экране финальное выступление одной из выдающихся рок-групп современности, положившей начало такому рок–жанру, как хеви-метал, — легендарных Black Sabbath! «Black Sabbath: The End of The End» — это история заключительного шоу коллектива, который стал родоначальником жанра хеви-метал. Их финальное выступление 4 февраля 2017 г. в Бирмингеме — городе, где всё начиналось, — ознаменовало окончание прощального мирового турне «The End» и одновременно итог полувековой музыкальной деятельности группы. Этот концерт — последняя возможность для поклонников группы насладиться знаковыми хитами Black Sabbath, которые вошли в их ключевые альбомы, такие как «Iron Man», «Paranoid», «War Pigs» и многие другие. Эта запись приоткрывает окно в мир личных взаимоотношений музыкантов как коллектива в общем, так и каждого члена группы по отдельности: Оззи Осборна, Тони Айомми и Гизера Батлера. «Black Sabbath: The End of The End» — это не просто концерт. Это последнее слово величайшей метал-группы всех времен.