Берлин, я люблю тебя

Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или... разговаривающий автомобиль?