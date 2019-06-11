Берлин, я люблю тебя

Страна: Германия, 2019

Премьера: в РФ 20.06.2019

Режиссер: Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке, Джастин Франклин, Деннис Ганзель, Дани Леви, Йозеф Руснак, Тиль Швайгер, Мэсси Таджедин, Габриэла Черняк

Актеры: Кира Найтли, Хелен Миррен, Джим Стёрджесс, Люк Уилсон, Микки Рурк, Хайден Панеттьери, Дженна Дуан, Дианна Агрон, Эмили Бичем, Вероника Феррес

Жанр: короткометражный, мелодрама

Продолжительноcть: 120 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,37

Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио… Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или... разговаривающий автомобиль?