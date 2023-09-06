Беременна в 16. Любовь, Краснодар
Премьера:
12.09.2023
Продолжительноcть:
60 минут
С 29 августа Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» и Канал «Ю» приглашают на премьеру нового сезона реалити «Беременна в 16». Смотрите раньше старта на ТВ и познакомьтесь с новыми героинями шоу! «Беременна в 16» — проект о девушках из самых разных уголков нашей страны, которые довольно рано столкнулись с материнством. В каждой серии реалити раскрывается история одной героини с момента беременности до родов, и каждая из них уникальна. Смотрите в кинотеатрах сети «Синема Парк и Формула Кино» каждую неделю самые новые серии нашумевшего реалити о молодых мамах «Беременна в 16».
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, четверг
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
14 сентября, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
18 сентября, понедельник 00:00
7 - 13 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 13 сентября