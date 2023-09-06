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Беременна в 16. Любовь, Краснодар

Беременна в 16. Любовь, Краснодар

Премьера:
12.09.2023
 
Продолжительноcть:
60 минут
  

С 29 августа Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» и Канал «Ю» приглашают на премьеру нового сезона реалити «Беременна в 16». Смотрите раньше старта на ТВ и познакомьтесь с новыми героинями шоу! «Беременна в 16» — проект о девушках из самых разных уголков нашей страны, которые довольно рано столкнулись с материнством. В каждой серии реалити раскрывается история одной героини с момента беременности до родов, и каждая из них уникальна. Смотрите в кинотеатрах сети «Синема Парк и Формула Кино» каждую неделю самые новые серии нашумевшего реалити о молодых мамах «Беременна в 16».

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