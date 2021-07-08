Бендер: Золото империи

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 15.07.2021

Режиссер: Игорь Зайцев

Актеры: Арам Вардеванян, Сергей Безруков, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Юлия Макарова, Никита Кологривый, Александр Цекало, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова

Жанр: приключения

Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно ? вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...