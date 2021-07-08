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Бендер: Золото империи

Бендер: Золото империи

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 15.07.2021
 
Режиссер:
Игорь Зайцев
  
Актеры:
Арам Вардеванян, Сергей Безруков, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Юлия Макарова, Никита Кологривый, Александр Цекало, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова
  
Жанр:
приключения
  

Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно ? вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...

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Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
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 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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