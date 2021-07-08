Бендер: Золото империи
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 15.07.2021
Режиссер:
Игорь Зайцев
Актеры:
Арам Вардеванян, Сергей Безруков, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Вера Брежнева, Юлия Макарова, Никита Кологривый, Александр Цекало, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова
Жанр:
приключения
Охота за золотом империи набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользает из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попадает к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно ? вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...
Сегодня
|16:50
|Алмаз Синема
Завтра
|16:50
|Алмаз Синема
17 июля, суббота
|16:50
|Алмаз Синема
18 июля, воскресенье
|16:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:50
Завтра
|Алмаз Синема
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16:50
17 июля, суббота
|Алмаз Синема
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16:50
18 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
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16:50
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
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2 октября, суббота 19:00
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19 сентября
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7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽