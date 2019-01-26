Белый парень Рик

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Ян Деманж

Актеры: Мэттью МакКонахи, Ричи Мерритт, Бел Паули, Дженнифер Джейсон Ли, Брайан Тайри Генри, Рори Кокрейн, АрДжей Сайлер, Джонатан Мэйджерс, Эдди Марсан, Тейлор Пейдж

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 111 мин

Бюджет: $29 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 6,16

Основанная на реальных событиях история жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.