Белый парень Рик
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Ян Деманж
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Ричи Мерритт, Бел Паули, Дженнифер Джейсон Ли, Брайан Тайри Генри, Рори Кокрейн, АрДжей Сайлер, Джонатан Мэйджерс, Эдди Марсан, Тейлор Пейдж
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
111 мин
Бюджет:
$29 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
Основанная на реальных событиях история жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.
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