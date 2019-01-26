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Белый парень Рик

Белый парень Рик

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Ян Деманж
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Ричи Мерритт, Бел Паули, Дженнифер Джейсон Ли, Брайан Тайри Генри, Рори Кокрейн, АрДжей Сайлер, Джонатан Мэйджерс, Эдди Марсан, Тейлор Пейдж
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
111 мин
  
Бюджет:
$29 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
          
 

Основанная на реальных событиях история жизни Ричарда Вэрша-младшего, который в 80-х годах прошлого века работал тайным полицейским осведомителем, затем сам стал наркодилером, был арестован и приговорен к пожизненному тюремному сроку.

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