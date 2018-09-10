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Бельканто

Бельканто

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.09.2018
 
Режиссер:
Пол Вайц
  
Актеры:
Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Торбьорн Харр, Олек Крупа, Нико Бустаманте, Эльза Зильберштейн, Джонни Ортиз, Мелисса Навия
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга...

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