Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 13.09.2018

Режиссер: Пол Вайц

Актеры: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Торбьорн Харр, Олек Крупа, Нико Бустаманте, Эльза Зильберштейн, Джонни Ортиз, Мелисса Навия

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга...