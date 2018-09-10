Бельканто
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 13.09.2018
Режиссер:
Пол Вайц
Актеры:
Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Кен Ватанабе, Себастьян Кох, Торбьорн Харр, Олек Крупа, Нико Бустаманте, Эльза Зильберштейн, Джонни Ортиз, Мелисса Навия
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Оперная дива Роксана Косс приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в дом ворвались боевики во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизней они требовали освобождения заключенных повстанцев. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга...
Сегодня
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, суббота
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, воскресенье
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, понедельник
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
22:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
22:40
15 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
22:40
16 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
22:40
17 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
22:40