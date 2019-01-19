Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Марюс Вайсберг

Актеры: Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Михаил Галустян, Роман Курцын, Мария Горбань

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 87 мин

В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.