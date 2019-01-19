Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Марюс Вайсберг
Актеры:
Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Михаил Галустян, Роман Курцын, Мария Горбань
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
87 мин
В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
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