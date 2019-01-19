Астрал: Новое измерение

Страна: Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Крис Мул

Актеры: Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Дауд Шах, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Джульетт Хоуланд, Марк Аикен

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 83 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,52

Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.