Астрал: Новое измерение
Страна:
Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Крис Мул
Актеры:
Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Дауд Шах, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Джульетт Хоуланд, Марк Аикен
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
83 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,52
Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.
Сегодня
|17:30
|Союз (Алексин)
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
|00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:30
|Союз (Алексин)
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
|00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, воскресенье
|17:30
|Союз (Алексин)
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
28 января, понедельник
|17:30
|Союз (Алексин)
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
29 января, вторник
|17:30
|Союз (Алексин)
|20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
30 января, среда
|17:30
|Союз (Алексин)
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:35
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
00:45
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30
27 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30
28 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30
29 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30
30 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Союз (Алексин)
|
17:30
21:30