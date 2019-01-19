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Астрал: Новое измерение

Астрал: Новое измерение

Страна:
Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Крис Мул
  
Актеры:
Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Дауд Шах, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Джульетт Хоуланд, Марк Аикен
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
83 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,52
          
 

Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.

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