АртЛекторийВКино: Сад художника: Американский импрессионизм

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Фил Грабски

Актеры:

Жанр: документальный, семейный

Продолжительноcть: 87 мин

Вслед за фильмом-выставкой «Сады в искусстве – от Моне до Матисса» Фил Грабски представляет новый фильм, посвященный экспозиции «Сад художника: Американский импрессионизм», подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут, одном из оплотов американского импрессионизма. Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране. В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.