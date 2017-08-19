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#АртЛекторийВКино: Сад художника: Американский импрессионизм

#АртЛекторийВКино: Сад художника: Американский импрессионизм

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Фил Грабски
  
Актеры:
 
  
Жанр:
документальный, семейный
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Вслед за фильмом-выставкой «Сады в искусстве – от Моне до Матисса» Фил Грабски представляет новый фильм, посвященный экспозиции «Сад художника: Американский импрессионизм», подготовленной Музеем Флоренс Грисуолд в штате Коннектикут, одном из оплотов американского импрессионизма. Принимая влияние таких фигур, как Ренуар и Моне, американский импрессионизм, тем не менее, прокладывал собственную тропу в мире искусства. Изучение этого художественного направления в Америке может многое рассказать не только о его представителях, но и о самой стране. В Америке развитие импрессионизма было тесно связано с садоводством, целью которого являлось сохранение природы в её первозданном виде в стране, переживающей процесс стремительной урбанизации. Фильм-выставка, путешествующий по живописным местам Америки, Великобритании и Франции станет настоящим праздником для глаз.

 

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