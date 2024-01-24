Армия мертвых в Пусане
Премьера:
25.01.2024
Режиссер:
Ким Ен Ван
Актеры:
Ом Чжи Вон, Чон Чжи Со, Ким Ин Гвон, Ли Соль, Чон Мун Сон, Чон А Хи, Ан Чжэ Вон, Пак Чхан У, Чхве Бен Мо, Чон Гук Хван, Ко Гю Пхиль, Чо Хан Чхоль
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
109 минут
Происходит серия загадочных убийств, как-то связанная с восставшими из мертвых, которые могут ходить и говорить. Ожившими трупами явно кто-то манипулирует.
Сегодня
|
21:50
|Алмаз Синема
27 января, суббота
|
21:50
|Алмаз Синема
28 января, воскресенье
|
21:50
|Алмаз Синема
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, понедельник
|
21:50
|Алмаз Синема
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, вторник
|
21:50
|Алмаз Синема
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 января, среда
|
21:50
|Алмаз Синема
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:50
27 января, суббота
|Алмаз Синема
|
21:50
28 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
00:05
29 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
30 января, вторник
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
31 января, среда
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
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