Армия мертвых в Пусане

Премьера: 25.01.2024

Режиссер: Ким Ен Ван

Актеры: Ом Чжи Вон, Чон Чжи Со, Ким Ин Гвон, Ли Соль, Чон Мун Сон, Чон А Хи, Ан Чжэ Вон, Пак Чхан У, Чхве Бен Мо, Чон Гук Хван, Ко Гю Пхиль, Чо Хан Чхоль

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 109 минут

Происходит серия загадочных убийств, как-то связанная с восставшими из мертвых, которые могут ходить и говорить. Ожившими трупами явно кто-то манипулирует.