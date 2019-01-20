Страна: Аргентина, Испания, 2018

Премьера: в РФ 31.01.2019

Режиссер: Луис Ортега

Актеры: Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего, Сесилия Рот, Мерседес Моран, Питер Ланзани, Луис Ньекко, Малена Вилла, Вильям Просюк, Фернандо Ной

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 118 мин

Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства и лжи их совместные преступления становятся лучшим самовыражением. Фильм основан на реальных событиях из жизни аргентинского серийного убийцы, прославившегося своей жестокостью и по сей день отбывающего самый долгий тюремный срок в истории своей страны.