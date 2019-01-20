Ангел
Страна:
Аргентина, Испания, 2018
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Луис Ортега
Актеры:
Лоренцо Ферро, Чино Дарин, Даниэль Фанего, Сесилия Рот, Мерседес Моран, Питер Ланзани, Луис Ньекко, Малена Вилла, Вильям Просюк, Фернандо Ной
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
118 мин
Карлитосу 17, у него ангельское лицо и дьявольские наклонности. В школе он знакомится с Рамоном, с которым они составляют блистательный и беспощадный дуэт. На пути изощренного воровства и лжи их совместные преступления становятся лучшим самовыражением. Фильм основан на реальных событиях из жизни аргентинского серийного убийцы, прославившегося своей жестокостью и по сей день отбывающего самый долгий тюремный срок в истории своей страны.
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