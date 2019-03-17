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Амбивалентность

Амбивалентность

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Антон Бильжо
  
Актеры:
Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
117 мин
  

Два друга, два молодых психиатра, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй — нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один — Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого — любовница.

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