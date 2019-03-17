Амбивалентность

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 28.03.2019

Режиссер: Антон Бильжо

Актеры: Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 117 мин

Два друга, два молодых психиатра, воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Один — прилежный ученик. Второй — нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один — Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого — любовница.